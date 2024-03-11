Gazze\'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuk, saldırı altındaki bölgede ramazan ayında karşı karşıya oldukları zorlukları anlattığı görüntülü mesajını sosyal medyadan paylaştı. Çocuğun, "Bütün dünyada çocuklar sahura ramazan davulcusunun sesiyle uyanacak, ama Gazze'de biz korkutucu bombardıman sesleriyle uyanıyoruz." ifadeleri yürek burktu.

RAMAZAN AYINA BOMBARDIMAN VE AÇLIK ALTINDA GİRDİLER

Saldırı ve ablukanın sürdüğü Gazze'de 2,3 milyon Filistinli bombardıman ve kıtlık altında ramazan ayına girdi. İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Filistinliler, hayatlarının en zor ramazanını geçiriyor. Elektriğin ve suyun olmadığı Gazze'de, sahur veya iftarda bir lokma yiyecek bulmak da oldukça zor.

"BİZLER RAMAZANI BOMBARDIMAN IŞIĞINDA KARŞILIYORUZ"

İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki Filistinliler için ramazanın dünyadaki diğer İslam ülkelerinden ne kadar farklı olduğuna dikkati çeken çocuk, "Dünyanın diğer yerlerinde çocuklar ramazan ayını güzel şekilde güzel dekorasyon ve ışıklarla karşılayacak ama Gazze'de bizler ramazan ayını bombardıman ışıdığında karşılıyoruz. Bütün dünyada çocuklar sahura ramazan davulcusunun sesiyle uyanacak, ama Gazze'de biz korkutucu bombardıman sesleriyle uyanıyoruz." dedi.

"BİZ 5 AYDIR ORUÇ TUTUYORUZ"

Filistinli çocuk Gazze'de yaşanan açlık ve gıda krizine dikkat çekerek, "Bilin ki biz 5 aydır oruç tutuyoruz, Gazze'deki gıda sıkıntısı nedeniyle çok az (yemek) yiyoruz, bu nedenle oruç tutmak bizim için zor olmayacak." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki diğer Müslümanların rahatça camilere gidip teravih namazını eda edeceğini dile getiren Filistinli çocuk, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki camilerin büyük kısmının yok edildiğini, hem bu nedenle hem de yeni saldırı endişesiyle Gazze'deki Müslümanların bu haktan dahi yoksun kaldığını söyledi.