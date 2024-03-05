Gazze'deki çocuklar, oyunlarla savaşın acılarını unutmaya çalışıyor - Son Dakika
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Gazze'deki çocuklar, oyunlarla savaşın acılarını unutmaya çalışıyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, futbol, misket ve uçurtma uçurmak gibi oyunlar oynayarak savaşın acılarını unutmaya çalışıyor. İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden aralıksız bombalaması sonucu, Gazze'nin kuzeyinden güneydeki Refah kentine sığınan Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

05.03.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneydeki Refah kentine sığınan çocuklar, futbol, misket ve uçurtma uçurmak gibi oyunlar oynayarak savaşın acılarını unutmaya çalışıyor.

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden aralıksız bombalıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılardan kaçan Filistinliler, sığındıkları güney kenti Refah'ta yıpranmış kumaş parçaları ve naylonlarla çadırlar kurarak yaşama tutunuyor.

İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kenti, Gazze Şeridi'ndeki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatta kalabilen Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürüyor.

Kamp çevresinde İsrail savaş uçaklarının sesleri ve saldırıların gölgesinde oyunlar oynayan Gazzeli çocuklar, futbol başta olmak üzere kurdukları oyunlarla savaşın psikolojik etkilerinden bir nebze olsun uzaklaşıyor.

Oyun oynayarak rahatlamaya çalışıyoruz

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden göç eden 11 yaşındaki Ala Muslim, AA muhabirine, İsrail savaş uçaklarının sesleri arasında futbol başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynayarak savaşın psikolojik etkilerinden bir nebze de olsa uzaklaştıklarını söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Lahiya'dan 7 kişilik ailesiyle çıkmak zorunda kalan Muslim, "Bu zorlu şartlar altında üzerimizdeki baskıyı hafifletmek için futbol oynuyoruz. Misket oynuyoruz, uçurtma uçuruyoruz." dedi.

Çadırlar arasında ve ara sokaklarda kendi aralarında futbol turnuvaları düzenlediklerini ifade eden Muslim, "Bulunduğumuz durumdan çok sıkıldık. Bu savaşın bir gün biteceğine dair umudumuzu canlı tutuyoruz. Bu şekilde oyunlar oynayarak rahatlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazzeli 9 yaşındaki Velid ed-Derabiye de arkadaşlarıyla çadır kurdukları kumlu arazi üzerine üçgen şekilleri çizerek misket oynuyor.

Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nden göç eden Derabiye, yaşadıkları sıkıntılardan uzaklaşmak için arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar kurduklarını söyledi.

Derabiye, "Savaşın bitmesini ve evimize dönmeyi istiyorum. Mahallede arkadaşlarımla yeniden oyun oynamak istiyorum." diye konuştu.

Savaş hayatımızı mahvetti

Elindeki imkanlarla yaptığı uçurtmayı gökyüzüne bırakan 12 yaşındaki Filistinli Halid eş-Şenen de "Savaş hayatımızı mahvetti. Evimiz yıkıldı. Buna rağmen evimize dönmek ve yıkıntılar üzerinde çadır kurarak orada yaşamak istiyoruz. Kıyafetlerimiz yok. Çadırda kalıyoruz. Saldırılar nedeniyle çok yorulduk, perişan olduk."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 421 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki çocuklar, oyunlarla savaşın acılarını unutmaya çalışıyor - Son Dakika

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