Gazze'deki çocuklara resim dersleri veriliyor

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Gazze Şeridi'nde görsel sanatlarla ilgilenen Filistinli Rana Saydem, İsrail'in yaklaşık 10 aydır bölgeye sürdürdüğü aralıksız saldırılar nedeniyle travmalar yaşayan çocukları ve gençleri psikolojik açıdan bir nebze rahatlatmak için resim dersleri veriyor.

İsrail'in dünyanın gözü önünde yaklaşık 10 aydır Gazze'ye düzenlediği saldırıların, şiddetin ve acımasızlığın boyutu gün geçtikçe artıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi.

Gazze'de görsel sanatlarla ilgilenen Filistinli 25 yaşındaki Saydem, çocuklara çizim, resim ve boyama dersleri vererek, İsrail saldırıları nedeniyle üzerlerinde oluşan psikolojik baskı ve gerilimi azaltmaya çalışıyor.

Saydem, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evinin bombalanmasının ardından kaldığı barınma merkezinin yönetimiyle işbirliği içinde bu girişimi başlattı.

Filistinli sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği, saldırıların yarattığı psikolojik travmaları bir nebze hafifletmenin etkili bir yolu olarak gördüğünü söyledi.

Gazze halkının saldırılar ve yaşadıkları acılar nedeniyle biriktirdikleri negatif enerjiyi bir şekilde boşaltması gerektiğine işaret eden Saydem, bu gibi etkinliklerle özellikle çocukların bir süre de olsa yaşadıkları acıyı bir kenara atarak rahatladıklarını dile getirdi.

Saydem, bireysel olarak başlattığı bu girişime çok rağbet olduğunu ve kaldıkları kampta bir odada çocukların resim ve boyama yapma becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Görsel sanatlara ilgi duyduğunu ve bu alanda çalışmalar yaptığını belirten Saydem, saldırılar başladıktan sonra bu sanatsal uğraşlara ara vermek zorunda kaldığını, büyük bir ümitsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını anlattı.

Savaşı tasvir eden tablolar

Saydem, aylardır eğitim hayatından mahrum kalan çocukların ve gençlerin büyük bir tutkuyla bu etkinliğe katıldıklarını, akıllarından ve kalplerinden geçenleri kağıtlara döktüklerini, duygularını çizimlerle ifade etmeye çalıştıklarını ve bunun da üzerlerindeki psikolojik baskıyı hafiflettiğini kaydetti.

"Gazze halkının saldırılar nedeniyle yaşadığı yıkım, ölüm ve trajedi somutlaşarak levhalara yansıyor." diyen Saydem, "Gazze'deki her Filistinlinin anlatacağı acı dolu bir hikayesi var, bunu kimileri yazarak, kimileri çizerek, kimileri şarkı söyleyerek veya konuşarak yapıyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuklarla gençlerin çizim ve boyama yapma yeteneklerini geliştirmeye hevesli olduğunu aktaran Saydem, ancak bölgedeki imkansızlıklar nedeniyle kalem, kağıt ve boya gibi çeşitli materyallerin temininde zorluk yaşadıklarını kaydetti.

Gazze'deki sınır kapılarının kapatılması ve ürünlerin geçişinin engellenmesi nedeniyle bölgede resim araç ve gereçlerinin de diğer ürünler gibi çok zor bulunduğunu ve fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Saydem, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durmasını, sınır kapılarının açılmasını, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin başlamasını, Filistin halkının yaşadı trajedilerin sona ermesini ve normal hayatlarına dönmek istediklerini belirtti.

Psikolojik rahatlama vesilesi

Resim kursuna katılan 20 yaşındaki Filistinli Zeyn Ebu İde de yaşadıkları trajedi nedeniyle içlerinde biriken olumsuz enerjiyi boşaltmanın ve psikolojik açıdan rahatlamanın bir yolu olarak bu eğitime katıldığını söyledi.

Zihinlerinde yer eden yıkım ve ölüm sahnelerini silmek ve acılarını bir süre unutmak için katıldığı bu etkinliğin kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Ebu İde, şunları kaydetti:

"Yeni bir şeyler öğrenmek, tüm yaşam yollarını yok eden işgale meydan okumak anlamına geliyor. Gazze'nin güneyine sürüldük, babam ise hala kuzeyde, açlık çekiyor. Acı bir durum yaşıyoruz ancak öğrenecek, kendimizi geliştirecek ve umudu yeşertmeye devam edeceğiz. Böylece varlığımızı ortaya koyuyor dünyaya yaşadığımız acıları resim yoluyla da iletiyoruz."

Dünyadaki gençlerin ve çocukların, normal bir hayat sürdüğünü, eğitimlerine devam ettiğini, oynayıp güldüklerini, kendilerinin ise zorlu bir hayat yaşadığını vurgulayan Ebu İde, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'yi hedef alan yıkıcı saldırılarına acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.