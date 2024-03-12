Gazze\'deki Filistinli çocuklar açlıkla mücadele ediyor

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ailesiyle sahur yapan Filistinli çocuk, yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle sahurda ve iftarda doğru düzgün yiyecek bulamadıklarını belirterek, "Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz." dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.
Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler için ramazan ayıyla birlikte içinde bulundukları hüzünlü hava daha da derin hale geldi.
Önceki yıllarda evlerini süsleyen, ramazan alışverişi için çarşı pazarlara akın eden Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor ramazanı geçiriyor.
Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek geçiriyor.
Yağın, unun hatta bir kaşık tuzun dahi zor bulunduğu bölgede Filistinliler oruçlarını tutmaya iftar ve sahurlarını yapmaya çalışıyor.
Bir taraftan İsrail saldırıları, diğer taraftan da gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan açlık Gazze'deki Filistinli aileleri ramazanda daha da zorluyor.
İsrail'in elektrikleri kestiği barınma merkezini, sobadan çıkan alevler aydınlatıyor
AA kameramanı, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve Gazze'nin kuzeyindeki Selahaddin barınma merkezine sığınan Şemali ailesinin sahur sofrasını görüntüledi.
İsrail'in elektriği kesmesi nedeniyle Şemali ailesinin sığındığı merkezdeki çadırda ışıklar yanmıyor. Gecenin karanlığını soğuk gecelerde ısınmak ve su ısıtmak için yakılan sobadan çıkan alevler aydınlatıyor.
Sahura kalkan çocuklar, yanan sobanın etrafında toplanarak ısınmaya çalışıyor. Önceki ramazanlarda Filistin'e özgü yemeklerle dolan Şemali ailesinin sahur sofrası, bu yıl Gazze'deki tüm ailelerin olduğu gibi boş.
Sahur sofrasında bayatlamış birkaç parça ekmek ve çay var
Şemali ailesinin sahur sofrası zahter, dukkah ve bayatlamış birkaç parça ekmek ile çaydan oluşuyor.
Ailenin sahur sofrası Gazze'deki Filistinlilerin içinden geçtiği gıda sıkıntısı ve yaşadığı zorluğu gözler önüne seriyor.
"Yemek yemek istiyoruz"
Ailenin çocuklarından Musa Nemr Muhammed, eski ramazanlara olan özlemini dile getirdi.
Gazze'de İsrail saldırısı altında olmadan ve sıcak evlerindeki eski sahurları özlediğini söyleyen Muhammed, "Şimdi nereden yiyecek bulacağız. Hep zahter ve dukkah, zahter ve dukkah... Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'nde Şemali ailesi dahil yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, ramazan ayını İsrail bombaları altında ve açlıkla mücadele ederek idrak etmeye çalışıyor.
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