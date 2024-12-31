Gazze'deki Filistinliler Kışın Zorluklarıyla Mücadele Ediyor

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İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar, kış mevsiminde yağmur ve soğuk hava dalgası nedeniyle sular altında kalıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılardan önce yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde soykırım 15 aydan uzun süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Havaların soğumasıyla da Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen ve çadır hayatına mahkum edilen Filistinliler, açlık, susuzluk ve dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail saldırıları altında ikinci kış mevsimine giren 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, yeni bir insani felaketle karşı karşıya.

Defalarca yerlerinden edilen Gazze halkı, yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlarda kalıyor. Filistinlilerin kaldığı çadırlar, kış mevsimindeki yağmurlu ve fırtınalı hava nedeniyle sular altında kalıyor.

Kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamayan Filistinliler, yağmur suları altında kalan çadırlarını ve yakınlarını korumak için gece boyunca uyuyamadıklarını ifade ediyor.

Yağmur suyu altında kalan çadırda engelli oğlunu suyun içinde buldu

Gazze kent merkezinde yer alan Yermuk Stadı'nda kurduğu çadırı yağmur suyu altında kalan Filistinli İyad Ebu Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada pazar gecesinden pazartesi gününe kadar şiddetli yağmur nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Ebu Avde, "9 yaşındaki engelli çocuğum İbrahim'i çadırın içine sızan yağmur suyunun altında kalmış şekilde bulduğum anlar çok zordu." ifadelerini kullandı.

"Her dakika yaşadığımız trajedi çok ağır, yaşam koşullarımızın iyileşmesi için tüm dünyanın müdahale etmesi gerekiyor." diyen Ebu Avde, kumaş ve naylondan yapılmış çadırlarda yaşamak zorunda kalan göçe zorlanan Filistinliler için bir çözüm bulunmazsa gelecek günlerde gerçek bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Filistinli baba kullanılan çadırların soğuklara karşı korumadığını, yağan yağmurlarda da birkaç kez sular altında kaldığını ifade etti.

Avde, bir buçuk aydan fazla süre önce Gazze'nin kuzey kesimine zorla gönderildiğini ve orada 8 kişilik ailesi için çadır dışında barınak bulamadığını kaydetti.

Soğuk nedeniyle ölüm korkusu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden zorla yerinden edildikten sonra zor şartlar altında Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Yahya Gabun ve ailesi de derme çatma çadırda hayata tutunanlardan.

Anne İman Gabun, kış ve aşırı soğuklardan korunmak için her türlü seçeneği denediklerini ancak tüm çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Çadırlarının çok kez sular altında kaldığını aktaran Gabun, "Evimizde insan gibi yaşıyorduk. Kışın soğuğundan korunmak ve yağmurdan korunmak için yeterli battaniyemiz vardı ama evde temin ettiğimizi çadırda sağlamak hiçbir zaman mümkün olmuyor." dedi.

Çadırda henüz bir yaşını doldurmamış Kays isimli bebek dahil olmak üzere 5 kişi yaşadıklarını belirten Gabun, soğuk ve ısıtma ekipmanı eksikliği nedeniyle çadırda trajik koşullar altında yaşadıklarını ve soğuklar nedeniyle ölümle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Anne Gabun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soğuk havalarda ve yağmurda en çok korktuğum şey, İsrail saldırılarının gölgesinde dünyaya gelen ve tüm acıları bizimle birlikte yaşayan oğlum Kays. Her an oğluma bakıp onu dikkatle izliyorum, çünkü onun soğuktan ölmesinden ya da biz dikkat etmeden suya batmasından endişe ediyorum."

Hayır kurumlarının ve yardım kuruluşlarının çabalarının amacına ulaşamadığına işaret eden Gabun, Gazze'nin kuzeyinden gelen yerinden edilmiş insanların yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum kaldığını şu an her şeye muhtaç durumda olduğunu vurguladı.

Gabun, uluslararası kurum ve tüm yetkililere daha insani bir yaşam için acilen önlem almaları çağrısında bulundu.