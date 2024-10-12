Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Yüz Yüze

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Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, kuzeydeki üç ana hastaneye giren sınırlı yakıt miktarının sadece birkaç gün yeteceğini belirterek, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." dedi.

Ebu Safiye, Gazze'nin kuzeyindeki yakıt krizinin sağlık sektörüne etkilerine dair açıklama yaptı.

Gazze'nin kuzeyine bugün yaklaşık 20 bin litre yakıtın girdiğini belirten Ebu Safiye, bu yakıtın 10 bin litresinin Kemal Advan Hastanesi'ne, kalan miktarının ise El Avde ve Endonezya Hastanelerine eşit şekilde dağıtıldığını ifade etti.

Ebu Safiye, mevcut miktarın Kemal Advan Hastanesi'ne yaklaşık 10 gün yetebileceğini, diğer hastaneler içinse 5 gün dayanmayacağını belirterek, bu miktarın, her gün sayıları artan yaralı ve ölülerin getirildiği hastanelerin ihtiyaçlarını birkaç günden fazla karşılamayacağını vurguladı.

Ebu Safiye, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." ifadelerini kullandı.

Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlardan " İsrail'e, yeterli miktarda yakıt, tıbbi malzeme ve ilaçların bölgeye girmesine izin vermesi için baskı yapmasını ayrıca üç hastanede çalışan sağlık ekiplerine yönelik gıda yardımı yapılmasını" talep etti.