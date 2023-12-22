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Gazze'deki hayvanat bahçesi İsrail saldırılarından etkileniyor - Son Dakika
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Gazze'deki hayvanat bahçesi İsrail saldırılarından etkileniyor

İsrail ile Hamas arasında çatışmalar devam ederken, Gazze Şeridi'nde yer alan bir hayvanat bahçesinde kalan hayvanlar kötü yaşam koşullarından etkilenmiş durumda. İsrail'in yakınlardaki bir yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında hayvanat bahçesi hasar gördü. Hayvanlar tedavi ve yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Gazze\'deki hayvanat bahçesi İsrail saldırılarından etkileniyor
22.12.2023 - 16:17,
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ÇEKİM TARİHİ: 20 Aralık 2023

1. Hayvanat bahçesinden çeşitli görüntüler

3. Hayvanat bahçesinden çeşitli görüntüler

5. Hayvanat bahçesinden çeşitli görüntüler

İsrail ile Hamas arasında çatışmalar devam ederken, Gazze Şeridi'nde yer alan bir hayvanat bahçesinde kalan hayvanlar şu sıralar kötü yaşam koşullarından etkilenmiş durumda.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, çok sayıda vahşi hayvanın barındığı bir hayvanat bahçesi, İsrail'in birkaç gün önce yakınlardaki bir yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında hasar gördü.

"İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle hayvanat bahçesinde şartlar oldukça zorlaştı. Bazı şempanze ve maymunların öldüğünü gördüm. Hayvanlar ilaç ve tedaviden yoksun çünkü hiçbir veteriner onları tedavi etmek için buraya gelemiyor. Şu anda hayvanlar için nadiren tedavi ve yiyecek bulabiliyoruz. Biz kendi temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Aslında Gazze'de insanlar kadar hayvanlar da acı çekiyor."

"İsrail ordusu hayvanat bahçeme yakın bir yeri bombaladı. İki saat sonra durumu incelemek için buraya geldiğimde kafası kafese sıkışmış bir şempanze buldum. Sanırım bunun nedeni İsrail'in yoğun hava saldırıları ve şiddetli patlamalardı."

Gazze 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun kuşatması ve bombardımanı altında.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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