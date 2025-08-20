Gazze\'deki İnsani Kriz

GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze'deki insani krizi hafifletmede hayati rol oynuyor. İsrail ablukası ve devam eden çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı bölgede, gıda, ilaç ve temiz su iki milyon insanın yaşamlarını sürdürebilmeleri için kritik önem taşıyor.