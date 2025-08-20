GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze'deki insani krizi hafifletmede hayati rol oynuyor. İsrail ablukası ve devam eden çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı bölgede, gıda, ilaç ve temiz su iki milyon insanın yaşamlarını sürdürebilmeleri için kritik önem taşıyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki İnsani Kriz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?