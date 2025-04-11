Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

UNRWA, Gazze'de temel ihtiyaç malzemeleri tükenirken açlık tehlikesinin arttığını açıkladı.

11.04.2025 19:46
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu ve Gazze'nin şiddetli açlık tehlikesinin eşiğinde olduğunu duyurdu.

UNRWA İletişim Direktörü Touma, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Touma, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası 6 haftadan uzun süredir devam ederken tüm temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmeye başladığına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın ardından, son bir ayda Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmesiyle eş zamanlı mevcut malların fiyatlarında da ciddi artış olduğunu kaydeden Touma, bunun, bebeklerin ve çocukların aç uyuduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Bu temel ihtiyaç malzemeleri olmadan Gazze Şeridi'nin her gün aşırı açlık tehlikesine daha fazla yaklaştığını vurgulayan Touma, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden sağlanması, ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'ne insani ve ticari yardımların engelsiz şekilde girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1542 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 940 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 912'ye yaralıların sayısı 115 bin 981'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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