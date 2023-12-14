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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya esir takası için müzakerelere başlama çağrısı yaptı - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya esir takası için müzakerelere başlama çağrısı yaptı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya esir takası için Hamas ile yeniden müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Aileler, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Netanyahu ve İsrail Güvenlik Kabinesi üyelerinden açıklama bekliyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, esir takası müzakerelerinin başarısız olması nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrıldığını duyurmuştu.

Gazze\'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu\'ya esir takası için müzakerelere başlama çağrısı yaptı
14.12.2023 - 19:47,
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya esir takası için Hamas ile yeniden müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de Alıkonanların İadesiyle İlgili Aileler Forumu, Başbakan Netanyahu ve İsrail Güvenlik Kabinesi üyelerinden "Mossad Şefi David Barnea'nın yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin ertelenme nedeni hakkında acilen izahat yapmalarını" istedi.

Aileler Forumu, ülkedeki karar mercilerine "müzakere sürecindeki durgunluğa çözüm bulunması" çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 2 Aralık'taki açıklamasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ekibinin esir takası müzakerelerinin başarısız olması nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrıldığını duyurmuştu.

İsrail Kanal 12 televizyonunun 12 Aralık'taki haberinde, "İsrail'in esir takası müzakerelerine hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı" ifade edilmişti.

İsrail Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde ise Savaş Kabinesi'nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad Şefi'ni Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleneceği belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin, bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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