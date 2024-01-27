 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze Şeridi'nde Esir Kadın Askerlerden İsrail Hükümetine Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze Şeridi'nde Esir Kadın Askerlerden İsrail Hükümetine Çağrı

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki 3 kadın esir asker, savaşın durmasını, esir takası anlaşması yapılmasını ve evlerine canlı olarak dönmeyi istediklerini belirtti. Kassam Tugaylarının Medya Ofisi tarafından 3 kadın esir askerin, İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslendikleri bir video yayımlandı.

Gazze Şeridi\'nde Esir Kadın Askerlerden İsrail Hükümetine Çağrı
27.01.2024 - 04:19,
Abone Ol

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki 3 kadın esir asker, savaşın durmasını, esir takası anlaşması yapılmasını ve evlerine canlı olarak dönmeyi istediklerini belirtti.

Kassam Tugaylarının Medya Ofisi tarafından 3 kadın esir askerin, İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslendikleri bir video yayımlandı.

Videoda konuşan kadın askerlerden Karina (19), "107 gündür buradayım çünkü beni evime geri getirmesi gerekenler beni yalnız bıraktı." dedi.

Sürekli olarak saldırı ve bombardıman altında yaşadığını belirten kadın asker, İsrail hükümetinden savaşı durdurmasını, esir takası anlaşması yapmasını ve onları canlı olarak kurtarmasını istedi.

Hamas'tan çok İsrail devletinden korktuğunu ifade eden asker, "Ailelerimize, bizi kurtarmak için elinizden geleni yaptığınız yalanını söylemekten vazgeçin çünkü siz gerçekte hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benim gibi esirleri öldürmeye devam ediyorsunuz. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Sizden utanıyorum." diye konuştu.

Bir diğer esir asker Danielle Jablou (19) ise 24 saat bombardıman altında yaşadığını ve hayatı için çok endişelendiğini ifade etti.

"Esir alındığımızda hükümetimiz neredeydi? Ben bir asker olarak devlet için her şeyimi verdim ve Gazze Şeridi'nde tehlikeli bir pozisyonda hizmet ettim ama siz beni gözden çıkardınız." diyen asker, İsrail hükümetinden, tüm esirler evlerine dönünceye kadar üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.

Üçüncü asker Doron ise sürekli bomba ve tank sesleri altında yaşadığını, ateş altında bir yerden diğerine kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

İsrail ordusunun, esir arkadaşlarını öldürdüğüne işaret eden asker, "Onları siz öldürdünüz ve daha ilk gün bizi gözden çıkardınız." ifadesini kullandı.

Kadın asker, başta Netanyahu olmak üzere hükümete ve bakanlara, savaşı durdurma ve başka esirler ölmeden takas anlaşması yapma çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 25 Ocak'taki haberinde, Katar'ın, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Esir Kadın Askerlerden İsrail Hükümetine Çağrı - Son Dakika


01:30
MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27
3 ilin emniyet müdürü değişti 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18
Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı

Son Dakika
01:30 MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18 Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:57 ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 04:44:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Esir Kadın Askerlerden İsrail Hükümetine Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement