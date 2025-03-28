Gazze'deki Mutfağa Düzenlenen Saldırı - Son Dakika
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Gazze'deki Mutfağa Düzenlenen Saldırı

WCK, İsrail'in saldırısında bir çalışanını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı.

28.03.2025 11:18
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ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in Gazze'de yemek dağıtımı yapılan mutfaklardan birini vurduğu saldırı sonucu bir çalışanının yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını duyurdu.

Merkezi başkent Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, İsrail füzelerinin, kuruluşun Filistinlilere taze ve besleyici gıdalar sunduğu saha mutfaklarından birinin yakınlarına isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda "Jalal" isimli çalışanın hayatını kaybettiği, 6 gönüllünün yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Herkes için barış ve kalıcı ateşkes istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu WCK, Gazze'nin güneyinde ve orta kesimlerindeki onlarca farklı noktada bulunan mutfağıyla, yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek pişiriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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