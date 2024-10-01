Gazze'deki Ölü Sayısı 41.638'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki Ölü Sayısı 41.638'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41.638'e ulaştı.

01.10.2024 14:47
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 361 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 101 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 638'e, yaralı sayısının da 96 bin 460'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Ölü Sayısı 41.638'e Yükseldi - Son Dakika

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