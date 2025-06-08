Gazze\'deki Patlamada Askerin Cesedine Ulaşılamadı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yürüttüğü saldırılarda ölen dört askerden birinin annesi, oğlunun ve görev yaptığı ekibin "patlamanın şiddetiyle buharlaştığını" ve cesetlerine ulaşılamadığını belirtti.

"BUHARLAŞTILAR, GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI"

İsrail'in Yediot Ahronot'un gazetesinin aktardığına göre; Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki gün önce öldürülen İsrailli asker Tom Rotstein'in annesi Sigal, oğlunun cesedine ulaşılamadığını belirtti. Sigal, "Oğlum Tom ve tüm ekibi patlamanın şiddetiyle buharlaştılar. Geriye hiçbir şey kalmadı. Cesedine ulaşamadım. Sadece DNA testi ile kimliği tespit edilebildi" bilgisine yer verdi.

İSRAİL ORDUSU DA DOĞRULADI

İsrail ordusu 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşanan çatışmalarda 4 askerin öldüğünü, 5 askerin de ağır ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu. Ordu, ölümlere neden olan olayın, Han Yunus'taki bir binanın zemin katında meydana gelen patlama olduğunu ve bu patlamada iki subayın ve iki askerin öldüğünü belirtmişti.

"PATLAMANIN ANA ETKİSİNİ ALDI"

Açıklamaya göre ölen askerler Chen Gross, Yoav Raver, Yury Yehonatan ve Tom Rotstein olarak açıklandı. Sigal, oğlunun patlamada en fazla hasarı alan kişi olduğunu söyleyerek, "Tom patlamanın ana etkisini aldı. Tam anlamıyla yok oldu" ifadelerine yer verdi.

SAYI 864'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" askerlerin sayısı 864'e yükseldi. Ancak sahadan gelen bilgiler, çatışma bölgelerinde İsrail askerlerinin ağır kayıplar verdiğine işaret ediyor.