Gazze'deki UNRWA Personeline Saldırılar Artıyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 258 UNRWA personelinin öldüğünü duyurdu.

Lazzarini, İsrail ordusunun saldırılarını artırarak sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının üzerinden 15 ay geçtiğini vurgulayan Lazzarini, "Dünyanın gözleri önünde dehşet hız kesmeden devam ediyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in halihazırda alıkoyduğu ve gözaltı merkezlerinde tuttuğu en az 20 UNRWA personeli olduğunu belirterek İsrail ordusunca alıkonulup sonra serbest bırakılan çalışanlarının "sistematik kötü muameleye, aşağılamaya ve işkenceye" maruz kaldıklarına yönelik tanıklıklarının olduğunu vurguladı.

İsrail'in alıkoyduğu UNRWA insani yardım çalışanlarının serbest bırakılması, nerede olurlarsa olsun ihtiyaç sahiplerine insani yardımın eriştirilmesinin kolaylaştırılması çağrısında bulunan Lazzarini, "Kış mevsimi için gerekli olanlar dahil olmak üzere acil ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin girebilmesi için Gazze üzerindeki kuşatmayı kaldırın." dedi.

BM'ye sığınan en az 745 Gazzeli öldürüldü

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail saldırılarından kaçan ve Birleşmiş Milletler koruması arayan en az 745 Gazzelinin öldürüldüğünü, 2 bin 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti

Gazze'de UNRWA'ya ait bina ve tesislere yönelik yaklaşık 650 saldırının kayıtlara geçirildiğini aktaran Lazzarini, şunları kaydetti:

"UNRWA binalarının üçte ikisinden fazlası hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Bunların büyük çoğunluğu savaştan önce çocuklar için okul olarak kullanılıyordu."