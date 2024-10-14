Gazze'den Acı İtiraf: Umut Kalmadı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü bölgedeki durumu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportaj sırasında Berş, Gazze'de yaşanan katliamlar ve tıbbi yetersizlikler hakkında bilgi verirken, "Uluslararası toplumdan ümidimiz kalmadı, Allah'tan başka ümidimiz yok." ifadelerini kullandıktan sonra konuşmakta zorlandı.

Sunucunun "İnsan olarak ve konumunuz itibarıyla en çok neden endişe ediyorsunuz?" sorusu karşısında Berş'in söze başlamakta zorlandığı ve gözlerinin dolduğu dikkati çekti.

Konuşmasını tamamlayamayan Berş, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor." dedi.

Bunun üzerine Al Jazeera sunucusu, "Belki de bu, Gazze Şeridi'nin içerisinde bulunduğu durumu anlatan en iyi cevap oldu." ifadesini kullandı ve röportajı iyi dilekleriyle sonlandırdı.