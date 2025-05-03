Gazze'den Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'den Acil Yardım Çağrısı

Gazze ileri gelenleri, uluslararası topluma soykırıma son verilmesi için acil yardım istedi.

03.05.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'nin ileri gelenleri ve aşiretler, uluslararası topluma ve ABD Başkanı Donald Trump'a, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırıma son verilmesi için "acil yardım" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistinli ileri gelenler ve aşiret temsilcileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nin, özellikle 2 Mart'tan bu yana İsrail ablukası ve insani yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle "tam bir açlık hali" yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in açlığı sivillere karşı silah olarak kullandığı ifade edilerek, Gazze sakinlerinin ne yiyecek bir yemek, ne de içecek su buldukları, insani yardımların bölgeye girmediği ve binlerce ailenin benzeri görülmemiş bir insanlık felaketiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

"İsrail'in yıkıcı bir silah olarak kullandığı abluka devam ederken biz açlıktan ölüyoruz. Hastalar ve çocuklar her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya." ifadesine yer verilen açıklamada, sınır kapılarının derhal açılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi istendi.

Açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması için devreye girmesi çağrısı yapılarak, geçişlerin kapalı kalmasının "insani krizi" daha da derinleştireceği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'a da seslenilen açıklamada, Washington yönetiminin hatasını düzeltmesi, insani pozisyonunu geri alması ve İsrail'e Gazze'deki soykırımı durdurması yönünde baskı yapması talep edildi.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in aç bırakma politikası nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İsrail'in iki aydır sınır kapılarını kapatmasının, temel ihtiyaçların girişini engellemesinin büyük insani felaketlere yol açtığı konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495'e, yaralıların sayısının da 118 bin 366'ya yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'den Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:38:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'den Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.