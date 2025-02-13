Gazze'den Mısır'a 452 Hasta Geçişi

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İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında son 12 günde Gazze Şeridi'nde 452 hasta ve yaralının tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gittiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, sosyal medya hesabından Mısır'da tedavi için bölgeden ayrılmasına izin verilen hasta ve yaralı sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, son 12 günde Gazze'den 452 hasta ve yaralı ile onlara refakat eden 620 kişinin Refah'tan Mısır'a geçiş yaptığını belirtti.

Gazze'de yurt dışında tedavi edilmesi gereken 15 bin hasta ve yaralı olduğuna dikkati çeken Maruf, son 12 günde bunların sadece 452'sinin geçişine izin verildiğine vurgu yaptı.

Varılan ateşkes sonrası İsrail işgali altında bulunan Refah Sınır Kapısı, günlük 50 hasta ve 150 refakatçiyle sınırlı olacak şekilde Gazze'deki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavisi için açılmıştı.