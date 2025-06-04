Gazze Hastanelerinde Cihazların %60'ı Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Gazze Hastanelerinde Cihazların %60'ı Kullanılamaz Hale Geldi

04.06.2025 16:48
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İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki hastanelerin cihazlarının %60'ı hasar gördü. Acil destek şart.

İsrail ordusunun hastaneleri de hedef aldığı Gazze Şeridi'nde saldırılara rağmen faaliyet göstermeyi sürdürebilen hastanelerin cihazlarının yüzde 60'ının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun şiddetli saldırılar ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze'de bulunan hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hastanelerdeki kan bankalarının mevcut ekipmanların kapasitesinin yüzde 40'ıyla çalışabildiği belirtildi.

Gazze'de faaliyet gösterebilen hastanelerde tıbbi cihazların bakımının yapılamadığı ve yedek parçalarının da bulunamadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Cihazların yüzde 60'ı, işgalci İsrail'in kasıtlı olarak zarar vermesi sonucu kullanılamaz hale geldi." ifadesi kullanıldı.

Hasta ve yaralılar için gerekli laboratuvar testlerinin yapılması için tıbbi ekipmanların acilen güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesine saldırı tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istemişti.

Dün, Gazze'nin güneyinde uzmanlık alanlarında hizmet verebilen tek sağlık kuruluşu konumundaki Nasır Hastanesinin, İsrail ordusunun sürgün emirleri çıkardığı bölgede bulunması nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 335 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hastane, Sağlık, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Hastanelerinde Cihazların %60'ı Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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