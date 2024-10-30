Gazze için acil ateşkes çağrısı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Gazze'deki sağlık sistemini çöküşten korumanın tek yolu, derhal ve koşulsuz bir ateşkes. İnsanların hayatı buna bağlı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne, bölgede devam eden saldırılar nedeniyle sürekli travma geçiren hastaların geldiğini kaydeden Ghebreyesus, hastanede sadece bir çocuk doktoru, bir ortopedi cerrahı ve sınırlı sayıda hemşire olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, Kemal Advan Hastanesi'nin binası ve ekipmanlarının İsrail'in son kuşatması sırasında hasar gördüğünü ve 4 ambulansın imha edildiğini bildirdi.

"DSÖ, son iki günde Kemal Advan Hastanesi'nden 21 refakatçiyle birlikte 23 kritik hastayı Şifa Hastanesi'ne ve 16 hastayı 16 refakatçiyle birlikte Şifa Hastanesi'nden Nasır Hastanesi'ne günler süren bir görevle nakletti." diyen Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için tıbbi malzeme ve yakıt sağladıklarını da bildirdi.

Ghebreyesus, "Durum özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere her yerde kötüleşmeye devam ederken, işlevsel hastaneleri korumak son derece önemli. Gazze'deki sağlık sistemini çöküşten korumanın tek yolu, derhal ve koşulsuz bir ateşkes. İnsanların hayatı buna bağlı." ifadelerini kullandı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.