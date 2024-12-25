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Gazze'nin Kara Kitabı Yayınlandı

Gazze\'nin Kara Kitabı Yayınlandı

Agnes Levallois, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını belgeleyen 'Gazze'nin Kara Kitabı'nı açıkladı.

25.12.2024 11:47
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Fransa'da Orta Doğu Uzmanı ve Akdeniz ve Ortadoğu Araştırmalar Enstitüsü (IREMMO) Başkan Yardımcısı Agnes Levallois, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hayatı yaşanmaz hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki duruma ilişkin onlarca raporun derlendiği "Gazze'nin Kara Kitabı" başlıklı kitap 4 Ekim'de Fransa'da çıktı.

IREMMO'nun Başkan Yardımcısı Levallois'in Fransızca derlediği kitabın ön sözü, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün eski Başkanı Rony Brauman tarafından kaleme alındı.

Uzun yıllardır Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerle ilgili çalışmalar yürüten Levallois, "Gazze'nin Kara Kitabı"nın çıkış fikrini ve amacını AA muhabirine anlattı.

Agnes Levallois, "Gazze'nin Kara Kitabı"nı derleme düşüncesinin, Gazze Şeridi'nde yaşananları belgelemek maksadıyla ortaya çıktığını söyledi.

Levallois, İsrail'in bir yılı aşkın bir süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye girilemediğini vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi, Gazze Şeridi abluka altında, gazeteciler giremiyor, uluslararası gözlemciler bölgeye gidemiyor. Bu nedenle halihazırda 23 Ekim'den önce bölgede var olan abluka daha da derinleşti, bu da bölgeyi erişilmez kılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının boyutu ve bölgedeki durumun kötüleşmesiyle ocaktan itibaren bölgede yaşananları belgelemenin önemli olduğuna kanaat getirdiklerini kaydeden Levallois, bu doğrultuda Gazze Şeridi'nde olup biteni belgeleyen raporları araştırdığını kaydetti.

Levallois, bu konuda çok sayıda uluslararası örgütlerin ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının raporları olduğunu, söz konusu kurumların çalışanlarının sahada elde ettiği bilgilerin bu raporlarda yer aldığını aktardı.

"Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutlarını belgelemek istedim"

Gazze Şeridi'nde olup bitenle ilgili görüşlerine yer vermek için Filistinli ve İsrailli Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) da ne dediğine baktığını belirten Levallois, şöyle konuştu:

"Buradan yola çıkarak, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın nasıl dayatıldığı, bombardımanlarda İsrail ordusunu seçtiği hedeflerin neler olduğu, Gazze Şeridi'nde nüfusun ekseriyetinin genç olduğu için birçok çocuğun nasıl mağdur olduğu, çocukların da bu bombardımanlardan etkilendiği ve ölen veya yetim kalan çocuk sayısının son derece yüksek olduğu gibi bölgede yaşananların nasıl geliştiğini anlamayı sağlayan 7 bölümlük bir kitap oluşturdum. Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutlarını belgelemek istedim."

Levallois, kitabın bir bölümünün gazetecilere ayrıldığını kaydederek, "İsrail'in basına yönelik stratejisini de anlamak gerekiyordu. İsrail'in, basının (Gazze'de) yaşananları belgelemesini istemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev alan yaklaşık 200 gazetecinin öldürüldüğünü belirten Levallois, bölgedeki tüm tarafların savaş suçu işlediğini söyledi.

Levallois, "Bu kitap, gerçekte neler olup bittiğini öğrenmemiz ve İsrail'in bu bölgede hayatı yaşanmaz hale getirme stratejisini anlamamız için burada yaşananları yakından belgelemeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'nin Kara Kitabı"nın hazırlanması kapsamında yaptıkları araştırma ve derledikleri belgelerden, İsrail'in amacının Gazze'de her şeyi yok ederek uzun vadede yaşamı imkansız hale getirmek olduğunun anlaşıldığını kaydeden Levallois, "Okullar yok ediliyor, aynı şekilde toprak ve tarım arazileri zarar görüyor. Toprakları yok etmek için kullanılan bombalar ve bombardımanlar nedeniyle hiçbir şey yetiştirilemiyor artık. Ayakta duran hastane kalmadı. Hastanelerin neredeyse tamamı bombalandı." diye konuştu.

Levallois, Fransız okuyucunun Gazze'deki olaylardan haberdar olması için kitabın Fransızca yazılmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, Gazze'yi "açık hava hapishanesine" benzetti.

Abluka altındaki Gazze'yle ilgili bilgiye erişimin son derece zor olduğunun altını çizen Levallois, bir araştırmacı olarak sahaya erişememenin moral bozucu olduğunu ifade etti.

Levallois, İsrail'in bir yıldır Gazze'de devam ettirdiği saldırılarla Filistinlilerin bu topraklardan gitmesini amaçladığını belirterek, gidecek bir yeri olmayan Filistinlilerin, bir "tuzağın içine düştüğü" yorumunda bulundu.

İsraillilerin, Ekim 2023'ten de önce Filistinlilerin varlığını görmezden geldiğine dikkati çeken Levallois, bu durumun Filistinlilerin insanlık dışı muamele görmesine neden olduğunu vurguladı.

Fransa'da 2011 yılında kurulan IREMMO, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Akdeniz hakkında bilgileri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

IREMMO, gündeme dair konular ve kitap tanıtımları için etkinlikler düzenlerken, ayrıca eğitim faaliyetlerinde de bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'nin Kara Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

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