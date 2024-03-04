Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri devam ediyor

Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik bugün (pazartesi) devam edeceği bildirildi. Mısır basınına göre, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiği duyuruldu. İsrail heyeti ise Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan müzakereler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.

04.03.2024 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelerin bugün (pazartesi) devam edeceği bildirildi.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, "Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü sona erdi ve görüşmelerin pazartesi erken saatlerde yeniden başlaması bekleniyor." dedi.

Adı açıklanmayan kaynak daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Mısır basını dün, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan üst düzey siyasi bir kaynak ise İsrail heyetinin, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, 2 Mart'ta, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Katar, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'un Alaca ilçesinde iki genç bıçaklandı
    01:32 Çorum'un Alaca ilçesinde iki genç bıçaklandı

    Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • İzmir Selçuk'ta 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı
    00:51 İzmir Selçuk'ta 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin içinde 3'ü çocuk olan 7 kişi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


23:57 Nevşehir’de takla atan otomobilin parçaları iki aracın çarpışmasına yol açtı Nevşehir'de takla atan otomobilin parçaları iki aracın çarpışmasına yol açtı
23:33 Hamas’tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama Hamas'tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama
22:50 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin yabancı hakem talebine bomba yanıt Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt
22:33 Gözler Kabine Toplantısı’nda Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var
21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
00:25 Beşiktaş, “Kartal“ paylaşımını silmeyen Galatasaray’ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk
23:58 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Altınok canlı yayında misket oynadı Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok canlı yayında misket oynadı
22:38 Galatasaray’ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat’ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu
22:33 Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 01:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement