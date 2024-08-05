Gazze Şeridi'nde Gıda Üretiminin Kısıtlı Olması İnsani Krizi Kötüleştiriyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Gıda Üretiminin Kısıtlı Olması İnsani Krizi Kötüleştiriyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gazze Şeridi'nde yerel gıda üretiminin kısıtlı olmasının insani krizi daha da kötüleştirdiğini bildirdi. FAO, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde tarımsal üretimde yaşanan zorluklara ilişkin açıklama yaptı. Yoğunlaşan çatışmalar, erişim kısıtlamaları ve tarım sektörüne verilen zarar, Gazzeliler için akut gıda güvensizliğini artırdı.

05.08.2024 16:38
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gazze Şeridi'nde yerel gıda üretiminin kısıtlı olmasının insani krizi daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

FAO, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde tarımsal üretimde yaşanan zorluklara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yoğunlaşan çatışmalar, erişim kısıtlamaları ve tarım sektörüne verilen zarar, Gazzeliler için akut gıda güvensizliğini artırdı." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde üretimin kısıtlı olmasının yaşanan insani krizi daha da derinleştirdiği kaydedildi.

FAO'nun yakın zamanda uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analize işaret edilen açıklamada, Gazze genelindeki tarımsal altyapıda ciddi hasar oluştuğu, toplam ekilebilir arazilerin yüzde 57'sinin ve seraların yüzde 33'ünün tahrip olduğu, sulama kuyularının ve güneş panellerinin zarar gördüğü belirtildi.

Ekim 2023'ten bu yana ciddi yem sıkıntısı ve su kıtlığı sebebiyle çiftlik hayvanlarının yüzde 70'inin öldüğü kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin balıkçı filosunun da yüzde 70'ine yakınının yok olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde güvenlik şartlarının el verdiği ölçüde yalnızca küçük ölçekli tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Gazzeli çiftçilerden Yusuf el-Mısri ve Mohamed El Yaty'nin görüşlerinin de yer aldığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle tarım ve hayvancılığın imkansız hale geldiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Gıda Üretiminin Kısıtlı Olması İnsani Krizi Kötüleştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Gıda Üretiminin Kısıtlı Olması İnsani Krizi Kötüleştiriyor - Son Dakika
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