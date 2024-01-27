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Gazze Şeridi'nde Şiddetli Yağışlar ve İsrail Saldırıları Sonucu Su Baskınları - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Şiddetli Yağışlar ve İsrail Saldırıları Sonucu Su Baskınları

İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde etkili şiddetli yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadır ve barınma merkezlerinde su baskınlarına neden oldu. İsrail'in hava, kara ve denizden yoğun şekilde saldırılar düzenlediği bölgede, olumsuz hava şartları başta kuzey ve güney bölgelerinde yüz binlerce Filistinlinin sığındığı birçok barınma merkezi ve çadırın sular altında kalmasına yol açtı. Yağmur suyu pompalarını çalıştırmak ve kurtarma araçlarını su basmış bölgelere taşımak için gerekli miktarda yakıtın bulunmamasının sivil savunma ekiplerinin işini aksattığını vurgulayan yetkililer, yerinden edilen insanların yaşam koşullarının kötüleştiğini ve salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini belirtti.

Gazze Şeridi\'nde Şiddetli Yağışlar ve İsrail Saldırıları Sonucu Su Baskınları
27.01.2024 - 16:43,
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İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde etkili şiddetli yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadır ve barınma merkezlerinde su baskınlarına neden oldu.

Son günlerde sıcaklığın önemli ölçüde düştüğü Gazze Şeridi, dün geceden bu yana şiddetli yağışın etkisi altında kaldı.

İsrail'in hava, kara ve denizden yoğun şekilde saldırılar düzenlediği bölgede, olumsuz hava şartları başta kuzey ve güney bölgelerinde yüz binlerce Filistinlinin sığındığı birçok barınma merkezi ve çadırın sular altında kalmasına yol açtı.

Etkili yağışlar, insanların battaniye ve kışlık kıyafet ile soba gibi ısınma sistemlerinde sıkıntı yaşadığı dönemde, hayatı daha da zorlaştırdı.

Yakıt krizi sivil savunma ekiplerinin işini yapmasına engel oluyor

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed Basal, son günlerde, Gazze'nin çeşitli kentlerinde çadır ve evlerin su altında kaldığını dair binden fazla ihbar aldıklarını belirtti.

Yağmur suyu pompalarını çalıştırmak ve kurtarma araçlarını su basmış bölgelere taşımak için gerekli miktarda yakıtın bulunmamasının sivil savunma ekiplerinin işini aksattığını vurgulayan Basal, yerinden edilen insanların, gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle gittikçe kötüleşen yaşam ve sağlık koşullarından muzdarip olduğunu ve salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Basal, "Şiddetli yağmurlar, Gazze'de yerinden edilmiş insanlar için çadırlarla dolu pek çok alçak bölgede büyük su baskınlarının habercisi" dedi.

Kanalizasyon suyu karışan yağmur suyunun, göletlere karışması tehlikesi

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna da yaptığı açıklamada, hava şartları ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların evlerine ve barınma merkezlerine kanalizasyon sızıntısı konusunda uyarıda bulundu.

"Şiddetli yağmur nedeniyle çadırların su altında kalması yerinden edilenlerin koşullarını daha da kötüleştirdi." diyen Muhenna, İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olan kanalizasyon şebekesinden atık suların sızdığı Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ve Ebu Raşid göletlerinin şiddetli yağışlarla taşması ve evlerin atık sular altında kalmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Muhenna, daha büyük tehlikelerle karşılaşmadan sivil savunma ekipleri ve çalışanların görevlerini yerine getirebilmesi için acil bir şekilde yakıt sağlanması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası tüm kurumlara bu konuda adım atmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'de başladığı yıkıcı saldırılarının kanalizasyon şebekesini tahrip etmesi, Gazze kentinde yağmur sularının toplanması için tahsis edilen Şeyh Rıdvan Göleti'ne atık suların sızmasına neden oldu.

Hem İsrail'in aralıksız saldırıları ve bu saldırılarda binalarının ve teçhizatının hedef alınması hem yakıt kıtlığı nedeniyle hizmetlerinin çoğunu sunamaz duruma gelen Gazze Belediyesi de göletteki suyu tahliye edemiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli öldürüldü, 64 bin 797 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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