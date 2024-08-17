Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi Yakıt Eksikliği Nedeniyle Çalışmalarını Durduracak - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi Yakıt Eksikliği Nedeniyle Çalışmalarını Durduracak

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi, yakıt eksikliği nedeniyle 24 saat içerisinde çalışmalarını durduracağı uyarısında bulundu. Hastane yetkilileri, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin hasta ve yaralıların hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

17.08.2024 15:18
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi, yakıt eksikliği nedeniyle 24 saat içerisinde çalışmalarını durduracağı uyarısında bulundu.

Hastane Müdürü Vekili Muhammed Saliha, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörü alanında tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı çekildiğini ifade etti.

Saliha, "Dünya Sağlık Örgütü'nden yakıt gelmezse 24 saat içerisinde Avde Hastanesi çalışmalarını durduracak." dedi.

Hastane yetkilisi, şu anda küçük elektrik jeneratörleriyle olabildiği kadar hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunmaya çalıştığını kaydetti.

Avde Hastanesi Sözcüsü Muhammed eş-Şatli, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin hasta ve yaralıların hayatlarına olumsuz yansımaları konusunda uyarmıştı.

Şatli ilaç, tıbbi sarf malzemesinin yanı sıra oksijen ve yedek elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken yakıt sıkıntısı çektiklerini; bunun da hastane departmanlarının ve personelinin çalışmalarını, dolayısıyla hastaların ve yaralıların hayatını etkilediğini belirtmişti.

Filistin ve BM verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında kasıtlı olarak Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini hedef aldı ve birçok hastaneyi hizmet dışı bırakarak hasta ve yaralıların hayatını riske attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi Yakıt Eksikliği Nedeniyle Çalışmalarını Durduracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi Yakıt Eksikliği Nedeniyle Çalışmalarını Durduracak - Son Dakika
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