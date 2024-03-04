- Gazze Şeridi'ne havadan yardımlar devam ediyor

Linux Kullanım Oranı Tüm Zamanların Zirvesinde

Son raporlara göre, Linux kullanıcılarının Windows'tan Linux'a geçtiği görülüyor. Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, Linux masaüstü pazar payında tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu büyümede, Windows 11'in zorlayan sistem gereksinimleri ve Linux'un kurulum sürecinin daha kullanıcı dostu olması etkili oldu. Bilgisayar pazarında fiyatların artmasıyla birlikte, Linux'un büyümeye devam etmesi bekleniyor.