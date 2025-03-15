Gazze\'ye Gıda Yardımı Bekliyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 63.000 ton gıdanın Gazze'ye giriş için ablukanın kalkmasını beklediğini belirterek, söz konusu gıdanın 1,1 milyon kişiye 2-3 ay yeteceğini söyledi.

OCHA cuma günü yaptığı açıklamada 12 gündür süren ablukanın yardım operasyonlarını engellediğini belirtti.

Açıklamada, "Hem insani hem de ticari malzemeler için tüm sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Dünya Gıda Programı gibi kuruluşlar Gazze'ye gıda malzemesi götüremiyor. Dünya Gıda Programı'nın elinde, Gazze'ye gönderilmek üzere bölgede depolanmış ya da transit geçiş halinde olan yaklaşık 63.000 ton gıda bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Dünya Gıda Programı, faaliyet halindeki fırınlara ve aşevlerine bir ay boyunca yetecek stoklara sahip olduklarını ve iki hafta boyunca 500.000'den fazla kişiye hazır gıda paketi sağlayabilecek durumda olduklarını kaydetti. Dünya Gıda Programı ateşkes öncesinde stokları daha fazla kişiye ulaştırabilmek ve daha fazla insana hizmet sunabilmek amacıyla hazır gıda paketlerinin miktarını azaltmıştı.

Gazze'deki sorunun sadece gıda kıtlığıyla sınırlı olmadığı, akaryakıt eksikliği yüzünden Gazze'deki araçların kullanımının etkilendiği ve ilk müdahale ekiplerinin çalışmalarının yavaşladığı da belirtildi.

Gazze'deki hastanelerde hayat kurtaran operasyonların sürdürülebilmesi için oksijen kaynakları ve elektrik jeneratörlerine kritik düzeyde ihtiyaç olduğunu vurgulayan OCHA, sağlık merkezlerindeki mevcut jeneratörlerin bakım ve yedek parça ihtiyacı nedeniyle en az 24 yeni jeneratörün sağlanması gerektiğini ifade etti.