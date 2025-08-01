Gazze'ye Karadan Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'ye Karadan Yardım Çağrısı

01.08.2025 15:17
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UNRWA Genel Komiseri, Gazze'ye havadan yardım yerine karadan yardım akışının sağlanması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, havadan yardım bırakmanın maliyetli, yetersiz ve etkisiz olduğunun altını çizerek Gazze Şeridi'ne karadan yardım akışının sağlanması gerektiğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'de daha önce sivillerin ölümüne yol açan havadan yardım bırakma yöntemine dikkati çeken Lazzarini, "Havadan bırakılan yardımlar, tırlardan en az 100 kat daha maliyetli. Tırlar, uçaklardan iki kat daha fazla yardım taşıyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, karadan yardım girişinin sağlanması gerektiğini kaydederek, "Çok maliyetli, yetersiz ve etkisiz olan hava yoluyla yardımların bırakılmasına izin verecek siyasi irade varsa, kara geçişlerinin açılması için de benzer siyasi iradenin olması gerekir." ifadesine yer verdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemine vurgu yapan Lazzarini, "Gazze halkı açlıktan ölürken, kıtlığa karşılık vermenin tek yolu Gazze'ye yardım akışını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, UNRWA'nın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gazze dışında giriş izni bekleyen 6 bin yardım tırının bulunduğunun altını çizdi.

UNRWA ve ortaklarının yılbaşındaki ateşkes döneminde Gazze'ye yardım ulaştırdığını hatırlatan Lazzarini, bu sayede o dönem Gazze'de derinleşen açlık sorununun giderildiğini ifade etti.

Lazzarini, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için BM'nin UNRWA koordineli müdahalesinin tek çare olduğuna vurgu yaptı.

UNRWA'nın Gazze'de çalışmalarını yürütmesine izin verilmesi gerektiğini tekrarlayan Lazzarini, Gazze'deki Filistinlilerin her zamankinden daha çok kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk, 159 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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