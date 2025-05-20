Gazze'ye Yardım Engeli Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Engeli Devam Ediyor

Gazze hükümeti, İsrail'in 80 gündür insani yardımları engellediğini ve gerçek yardımın ulaşmadığını duyurdu.

20.05.2025 09:37
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engellediği Gazze'ye "sınırlı sayıda yardım tırının ulaştığının" duyurulmasının ardından, bölgeye "gerçek bir yardımın ulaşmadığını" belirtti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine izin verdiği açıklamalarına cevap verdi.

Açıklamada, "80 günden fazla süren sıkı abluka ve giderek kötüleşen kıtlık altında, Gazze Şeridi'ne gerçek bir yardımın ulaşmadığını açıkça teyit ediyoruz. İşgalci İsrail, üç aya yakın bir süre boyunca tüm sınır kapılarını kapatmış ve tek bir buğday tanesinin bile girişine izin vermemiştir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "2,4 milyon kişiye sistematik açlık politikası uyguladığı" vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye çocuklar için besin takviyeleri taşıyan 9 yardım kamyonunun girişine izin vereceğini iddia ettiği aktarılan açıklamada, bunun "acil ihtiyaçlar denizinde sadece bir damla olduğu ve temel yaşam gereksinimlerini kapsamadığı" kaydedildi.

Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu günlük 500 yardım ile 50 yakıt tırı olmak üzere İsrail'in 80 günde 44 bin tırın girişini engellediği bildirildi.

Söz konusu izin verilen yardım tırı sayısının, mevcut ihtiyacın "yüzde 0,02'sini geçmediğine" dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bu devam eden insanlık suçundan tamamen işgalci İsrail'i ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz.

Sınır kapılarının koşulsuz olarak açılması ve çok geç olmadan insani ihtiyaçların tam karşılanması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne gıda, insani yardım, yakıt ve tıbbi malzeme girişini durdurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmasının ardından 5 yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, de İsrail'in 11 hafta süren tam abluka uygulamasının ardından Gazze'ye "geçici olarak, sınırlı sayıda" yardım ulaştırılmasına izin verildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de dünkü basın toplantısında, Gazze'ye temel gıda malzemelerinden oluşan sadece 9 tırın geçişine izin verildiğini ancak bu yardımların az da olsa yarın devam etmesinin beklendiğini söylemişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Engeli Devam Ediyor - Son Dakika

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