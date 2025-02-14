Gazze'ye Yardımlar Gecikiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye Yardımlar Gecikiyor

Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardımların Gazze'ye henüz ulaşmadığı açıklandı.

14.02.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki hükümet, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında bekleyen konteyner ev, ağır ekipman veya iş makinelerinin şu ana kadar bölgeye ulaştırılmadığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin davranışlarını yakından takip ediyor, arabulucuları günlük olarak ihlalleri hakkında bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda, ateşkes anlaşması kapsamında verdikleri taahhütlere uyarak, insani protokol kapsamındaki tüm malzemelerin tür, miktar ve belirlenen takvim doğrultusunda girişinin başlamasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında bekleyen konteyner ev, ağır ekipman veya iş makinelerinin şu ana kadar bölgeye girmediğini kaydeden Maruf, ilgili tarafların verdiği güvenceye göre, söz konusu yardımların gelecek saatlerde giriş yapabileceğini belirtti.

Maruf, ayrıca şunları aktardı:

"Gazze halkının, İsrail'in 15 ay boyunca yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik nedeniyle yaşadığı insani ve yaşam koşulları açısından felaket boyutundaki durum, barınma malzemeleri, yakıt, ağır ekipman, tıbbi cihazlar ve altyapı onarım malzemelerinin girişinde oyalama ve ertelemeyi kaldırmaz. Yaklaşık 1,5 milyon insan, evlerinin yıkılması nedeniyle barınaksız kalırken, 2,4 milyonluk Gazze nüfusunun tamamı en temel yaşam hizmetlerinden mahrum durumda ve altyapı tamamen çökmüş halde."

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Mısır, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardımlar Gecikiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
04:25 Sakarya’da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:47 Trump, ABD’nin yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
01:27 Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat’a kadar uzatıldı Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
01:18 Galatasaray, Avrupa’da 5 maçtır kazanamıyor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 20:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'ye Yardımlar Gecikiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.