Gazzelilere Destek İçin Yeni Merkez Açıldı

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Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail'in saldırdığı Gazzelilere destek için Mısır'da yeni lojistik destek merkezini hizmete açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye en yakın bölge olan Port Said kentinde açılan merkezle Filistinli ailelere destek verilmeye devam ediliyor.

Mısır Kızılayı Port Said şubesinin içinde günlük olarak 250 aileye sıcak yemek ulaştırılabilecek mutfak kuruldu.

Derneğin, Kahire'de yürütülen çalışmaları sayesinde günde 200 aileye temel gıda yardımı ulaştırılıyor.

Böylece 15 günde bir lojistik destek merkezine gelen Filistinli ailelerin temel gıdalarını almaları için imkan sağlanıyor.

Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, Gazzeli ailelerin evlerine yaptıkları ziyaretlerin Mısır'a geldikleri ilk günden beri devam ettiğini belirtti.

Keleş, ailelerin gıda konusunda sıkıntı çekmesini engellemeyi hedeflediklerini, bunun için Gazze'ye en yakın bölge olan Port Said'te ikinci merkezi açtıklarını kaydetti.???????