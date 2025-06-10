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GDAÜPA Tiran'da Toplandı

GDAÜPA Tiran\'da Toplandı
10.06.2025 20:24
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Tiran'da gerçekleştirilen GDAÜPA oturumunda bölgesel işbirliği ve Avrupa entegrasyonu tartışıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin (GDAÜPA) 12. oturumu gerçekleştirildi.

Tiran'daki Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturuma, üye ülkelerden parlamento başkanları, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Türkiye'yi oturumda AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora temsil etti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, burada yaptığı konuşmada, parlamentolar arası diyaloğun daha işbirlikçi ve istikrarlı bir Güneydoğu Avrupa'nın inşasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Hasani, "İleriye baktığımızda, ulusal parlamentoların oynadığı hayati rolü tanımamız gerekiyor. Yasama faaliyetleri, denetim ve kamuoyuna yönelik çalışmalar sayesinde Avrupa perspektifinin sadece diplomatik bir hedef olmaktan çıkıp, toplumlarımız tarafından benimsenen somut bir tercihe dönüşmesine yardımcı oluyorsunuz." diye konuştu.

Arnavutluk'un Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ni (GDAÜ) önemli bir bölgesel mekanizma olarak gördüğünü belirten Hasani, bu yapının iyi komşuluk ilişkilerini teşvik eden, işbirliğini güçlendiren ve ortak barış, refah ve Avrupa entegrasyonuna bağlılığı destekleyen bir platform olduğunu söyledi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ise ülkesinin, GDAÜ'nün dönem başkanlığında bölgesel işbirliğinin yoğunlaştırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Spiropali, "İşbirliğimiz, örgütümüze üye ülkelerin, barış, işbirliği ve demokratik kurumların güçlendirilmesi yolunda ilerlemeleri için bir fırsat olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Batı Balkan ülkelerinin Avrupa entegrasyonunu teşvik eden temel bir faktördür." dedi.

Oturumun, Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa bölgesi için tarihi bir döneme denk geldiğini vurgulayan Spiropali, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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