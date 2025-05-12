Gebze\'de İnşaatta Yüksekten Düşen 2 İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.
Barış Mahallesi 1851. sokakta kot farkı bulunan 6 katlı bina inşaatında çalışan H.Y. ve M.Y, dengelerini kaybetmeleri sonucu 4 metre yüksekten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçilerden H.Y. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Y. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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