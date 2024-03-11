Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Mustafa K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet B. yönetimindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabilen 43 LK 700 plakalı araçtaki Ömer S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 8 bin 942 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 645 sürücüye toplamda 1 milyon 498 bin 259 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 77 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 9 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, parkta bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla çıkardı. Kaza sonucunda araçta ve parkta maddi hasar meydana geldi.
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