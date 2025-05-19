Gebze\'de Kaza: 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Cengiz Y. idaresindeki 41 SE 852 plakalı hafif ticari aracın yavaşlaması üzerine, Mısır uyruklu Muhammed El Y. idaresindeki 17 AHD 741 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Muhammed El Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Abdalla Salem Abdalla B. yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.