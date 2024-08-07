Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden İ.Y. idaresindeki 06 GYR 63 plakalı otomobil ile M.O. yönetimindeki 41 AUL 948 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.Y, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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