Gebze\'de park halindeki kamyonet kundaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki kamyoneti kundakladığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beylikbağı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde Zafer Yelek'e ait 34 YLK 41 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, aracın kundakladığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Yelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının kundaklandığını iddia ederek, şüphelinin yakalanması için şikayette bulunduğunu kaydetti.