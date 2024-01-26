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Gebze'de Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gebze'de Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli, telefonla aradığı kişiye banka hesabının terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek para göndermesini istemişti. Dolandırılan kişi, suç duyurusunda bulunarak soruşturma başlatılmasını sağladı.

Gebze\'de Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı
26.01.2024 - 21:25,
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Gebze'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı bir kişiye banka hesabının terör örgütleri tarafından kullanıldığı iddia ederek 85 bin TL para göndermesini istedi. Telefonla konuştuğu şüpheliye inanan kişi, polis olduğunu söyleyen şüphelinin hesabına 85 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında vatandaşı dolandıran S.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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