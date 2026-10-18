Gebze'de selde kaybolan 2 kişi için 102 personelle 16 noktada arama sürüyor

İstanbul ile Kocaeli il sınırındaki bölgede sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 16 noktada devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile İstanbul Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Yağış nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille birlikte suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine 3 farklı yerde aynı anda arama yaptı.

Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye iki ilden de itfaiye, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

"Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi"

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, basın mensuplarına, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini, olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şu bilgileri paylaştı:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle: Otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."

Derenin uzadığı Gebze Kadıllı Mahallesi'nde de kaybolan 2 kişi ile aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolanların yakınlarının ise bölgede bekleyişi sürüyor.

Toplam 102 personelin katılımıyla 23 noktada yürütülen aramalardan 7'si tamamlanırken, 16 noktada ise çalışma yapılıyor.

"Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var"

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerin ardından basın mensuplarına, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli Mahallesi arasında, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını belirten Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Sahil Güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." diye konuştu.