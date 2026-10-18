Gebze\'de sele kapılan cipteki kayıp kişi için aramaları Vali Aktaş yerinde inceledi

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gebze'de sele kapılan cipte kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara İstanbul AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kocaeli AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Gebze Belediyesi GEAK ve UMKE ekipleri katılıyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kadıllı Mahallesi Göçbeylik dere yatağı mevkisinde devam eden kayıp kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi. AFAD tarafından kurulan kriz merkezinde yetkililerle de görüşen Vali Aktaş, kayıp kişinin yakınlarıyla da bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Aktaş'a incelemeleri sırasında Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kocaeli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt ve AFAD yetkilileri de eşlik etti.

Erol POLAT/GEBZE, (Kocaeli),