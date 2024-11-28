Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi mevkisindeki taş ocakları hafriyat döküm alanında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışan bazı tırlar ve işçiler, zeminle yaklaşık 30 metre aşağı kaydı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi Ş.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.
Kaymanın yaşandığı bölgenin yan tarafından yol açan ekipler, çalışanları ve çeki halatlarına bağladıkları tırları iş makineleriyle güvenli alana taşıdı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Toprak Kayması: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?