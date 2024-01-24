 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, boyahanede hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze\'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın
24.01.2024 - 23:19,
Abone Ol

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıktı. Boyahanede yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için 20 itfaiye aracı geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saatte büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında boyahanede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Gebze, İtfaiye, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:49:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement