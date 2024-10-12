Gebze'deki Hayvan Katliamı Üzerine Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
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Gebze'deki Hayvan Katliamı Üzerine Tepkiler Sürüyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunması sonrası hayvanseverler eylem yaptı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, soruşturma başlatıldığını ve sorumluların hesap vereceğini açıkladı.

12.10.2024 12:44  Güncelleme: 13:08
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(İSTANBUL)- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 45 hayvanın ölü bulunmasına ilişkin tepkiler sürerken; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Büyükgöz, "Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesindeki çöp konteynerlerinde dün çok sayıda hayvan ölü bulundu. Bunun üzerine merkeze gelen hayvanseverler eylem yaptı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişelerine delil olarak el konulurken, çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı. Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde hayvan katliamına ilişkin görüntülerde bir ekibin hayvanlara iğne vurduğu, diğer ekibin ise poşetlere koyarak çöp konteynerine attığı anlar yayınlanmıştı.

"Hayvanımızı itlaf etmek gibi bir sürecimiz olamaz"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hayvan katliamı görüntülerine yönelik de konuşan Büyükgöz, "Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz" dedi.

"Hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız"

Başkan Büyükgöz, Gebze'deki 40 mahallede yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşadığını belirterek "Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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