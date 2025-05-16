Gece Müze Ziyareti Başlıyor - Son Dakika
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Gece Müze Ziyareti Başlıyor

27 müze, 1 Haziran'dan itibaren gece ziyaretçilerini ağırlayacak.

16.05.2025 11:15
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Kültür ve Turizm Bakanlığının geçen yıl başlattığı gece müzeciliği uygulaması ile bu yıl 27 müze ve ören yeri gece müzeciliği ile aydınlatılacak ve geç saatlere kadar gezilebilecek.

Geçen yıl ziyaretçilerin ilgisini çeken gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 Haziran'da başlayacak ve pek çok müze akşamın ilerleyen saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam saat 23.00'e kadar açık tutacak.

Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları nedeniyle de tarih meraklılarının rotasında yer alıyor.

Uygarlıkları buluşturan heykeller de ışıklandırılacak

Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilenleri arasında bulunan Adıyaman Nemrut Örenyeri gece ışıklandırılacak ve 04.00-09.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, 2 bin 150 metre yükseklikte Nemrut Dağı yamaçlarındaki ilgi çekici anıtsal heykeller, Helenistik dönemin görkemli kalıntıları arasında bulunuyor.

Heykellerin, Helen I. Antiochos'un annesinin Hellen, babasının ise Pers soyundan gelmesinden dolayı Batı ve Doğu arasında köprü olduğu ve uygarlıkları buluşturduğu kayıtlara yansıyor.

1987'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve Kommagene Kralı I. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnetini göstermek için kireç taşı bloklarından yaptırdığı iyi korunan 8-10 metrelik heykeller, Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilenleri arasında yer alıyor.

Aspendos, Patara ve Side Örenyeri saat 22.00'ye kadar açık

Yaklaşık 140 yıllık tarihiyle endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan Alsancak Tekel Fabrikası, 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun girişimiyle Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak tarih meraklılarına kapılarını açtı.

Gece müzeciliği kapsamında "Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası" da saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Turizm cenneti Antalya'daki çeşitli müze ve örenyeri de gece müzeciliğinden faydalanarak, daha çok ziyaretçiyle buluşacak. Bu kapsamda Antalya Müzesi, Alanya Müzesi ve Nekropol Müzesi ile Aspendos, Patara ve Side Örenyerleri saat 22.00'ye kadar açık olacak.

Didim Apollon Tapınağı saat 21.00'e, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi saat 22.00'ye, Denizli Hierapolis Örenyeri ise saat 23.00'e kadar gezilebilecek.

Başkentin iki müzesi akşam saatlerinde gezilebilecek

Cumhuriyet döneminin ilk müzeleri arasında olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da bir Hitit müzesi kurulması direktifleriyle kapılarını açan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gece müzeciliği kapsamında kapıları açık olacak.

Hititlerden Urartulara, Sümerlerden Frig uygarlıklarına Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi geçmişini sergileyen müze, akşam saat 21.00'e kadar açık olacak.

Bu kapsamda, Atatürk'ün ilk istirahatgahı olan Ankara Etnografya Müzesi de saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Galata Kulesi saat 23.00'e kadar açık

İstanbul'daki çeşitli müzeler de gece müzeciliğinden yararlanacak. Bu kapsamda İstanbul Arkeoloji Müzeleri (kapalı alanları hariç), Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi saat 22.00'ye kadar açık olacak.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından Galata Kulesi de saat 23.00'e kadar gezilebilecek.

Yılın tüm aylarında ziyaret edilen Nevşehir'in doğal güzellikleri de gece müzeciliğinden faydalanacak. Bu kapsamda Zelve-Paşa Bağlar Örenyeri ile Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Özkonak Yeraltı Şehri saat 21.00'e kadar gezilebilecek.

Samsun ve çevresinden Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserleri bünyesinde barındıran ve geçen yıl yeni hizmet binasında ziyaretçilerini ağırlayan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de akşam saat 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Zeugma Mozaik Müzesi saat 21.00'e kadar gezilebilecek

Geç Antik Dönem kiliseleri ile Erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındıran Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi de saat 21.00'e kadar kapılarını açık tutacak.

Müzede, Zeugma Antik Kenti'nden çıkartılarak, toplam 2 bin 500 metrekarelik bir alan kaplayan ve sanatın ulaştığı zirve noktasının örneklerini meydana getiren mozaiklerin haricinde, Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de görülebiliyor.

Türkiye'nin en büyük müzesi Şanlıurfa Müzesi de akşam saatlerinde açık

Türkiye'nin kapalı alan ve sergi salonu olarak en büyük müzesi olan ve canlandırma sayısı olarak Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın da sayılı müzeleri arasında yer alan Şanlıurfa Müzesi de akşam saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yaklaşık 10 bin eserin sergilendiği müzenin 4,5 kilometre ile Türkiye'nin en uzun gezi güzergahına sahip müzeleri arasında bulunuyor.

6 bin metrekare genişliğe sahip ve 82 metre çapı ile Türkiye'nin kolonsuz geçilen en büyük yapısı olan Şanlıurfa'daki Haleplibahçe Mozaik Müzesi de akşam saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Gece müzeciliğinden faydalanacak Erzurum Müzesi de bu kapsamda saat 21.00'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gece Müze Ziyareti Başlıyor - Son Dakika

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