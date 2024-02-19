Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç Partiden İstifa Etti

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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden istifa etti. Tokaç, "Partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen; iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu, partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım" dedi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tokaç, şunları kaydetti:

"PARTİMİZDE YAŞANAN AKSAKLIKLARI, YANLIŞLARI, YAPICI ELEŞTİRİ VE ÖNERİLERLE, SÖZLÜ, YAZILI OLARAK YETKİLİ ORGANLARIMIZA İLETMEME RAĞMEN..."

"Türkiye Siyasi hayatında yeni bir umut olarak yola çıkan, gerek kurulmadan önce cefakar şekilde emek verdiğim, gerekse kuruluşunda ve sonrasında verilen görevleri son derece itinalı ve fedakar, gayretkar yürüttüğüm, kurucusu olduğum, Parti Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım, Gelecek Partisi; Genel seçimlerde tek başına bağımsız girmesini arzu etmemize rağmen, ittifak modeliyle seçimlere girmiş ancak altılı masa ve CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır. Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştır.

Gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen, iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım. Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim gelecek partisindeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşır, Varını yoğunu bu parti için harcayan öncelikle il teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bu harekette tanımaktan müşerref olduğum dostlarıma haklarını helal etmeleri niyazıyla başarılar dilerim."