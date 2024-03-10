Gelibolu\'da renkli şalvarlarla Şalvar Gecesi düzenlendi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen "Şalvar Gecesi" etkinliği ilgi gördü.

Gelibolu'da yaşayan kadınlar, Evreşe Belediye Başkanı ve AK Parti Gelibolu Belediye Başkan adayı Ali Kamil Soyuak, Gelibolu Kapalı Spor Salonu'nda organize ettiği geceye, Balkan kültürünün bir parçası olan rengarenk şalvarlarla katıldı.

Soyuak, yaptığı konuşmada, 31 Mart gecesi yeni bir güne, yeni bir belediyeciliğe adım atacaklarını söyledi.

Kalabalıklara seslenmenin güzel olduğunu dile getiren Soyuak, "Ama bu kalabalıklar aynı zamanda insana sorumluluk da verir. Bu kalabalıklar der ki, 'Seninle birlikteyiz, senin arkandayız. Ama sen de bizler için, Gelibolu için çalışacaksın.' der. 'Sizler için ne yapabilirim' diyen ve hep güler yüzlü bir belediye başkanı olacağıma söz veriyorum. Sizlerden biri olacağıma, bir akşam kapınızı çalıp, sizlerle aynı sofrada yemek yiyeceğime söz veriyorum. Bu kalabalıklarla birlikte olmanın gururunu bize yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar, Soyuak'ın konuşmasının ardından müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.