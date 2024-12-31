Gelibolu'da Yeni Yıl Denetimi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince yeni yıl dolayısıyla denetim yapıldı.

Gelibolu Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliğince D550-03 kara yolunda gerçekleştirilen denetimlerde Keşan-Gelibolu, Gelibolu-Keşan, Gelibolu- Eceabat ve Eceabat-Gelibolu güzergahlarında 3 ekip görev aldı.

Yeni yıl kutlamalarında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere yönelik seyir halinde ve sabit olarak alkol denetimleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlar, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hızla mücadele ile ilgili denetimler yapılacağı öğrenildi.