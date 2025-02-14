Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zabıta tarafından gramaj denetimi gerçekleştirildi.
Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller başta olmak üzere çeşitli ürünlerin gramajlarını inceledi.
Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yaparken, belirlenen sınırların dışında üretim yapanlar hakkında yasal işlem başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Zabıta Gramaj Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?