Gelibolu Kitap Festivali Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kitap Festivali başladı.

Gelibolu Belediyesi tarafından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.

6 Mayıs'a kadar sürecek Kitap Festivali'nin ilk gününde 5 yazar kitaplarını kitapseverlerle buluşturdu.