Gelibolu Kitap Festivali Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kitap Festivali başladı.
Gelibolu Belediyesi tarafından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.
6 Mayıs'a kadar sürecek Kitap Festivali'nin ilk gününde 5 yazar kitaplarını kitapseverlerle buluşturdu.
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