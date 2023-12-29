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Gelinini, annesinin gözü önünde öldürmüş - Son Dakika
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Gelinini, annesinin gözü önünde öldürmüş

Ankara'da emlakçılık yapan Yusuf Demir'in intiharından bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Demir, toprağa verildi. Derya Demir'in annesi, kızının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, olayı anlattı. Satılmış Demir, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

29.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:26
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ANKARA'da emlakçılık yapan eşi Yusuf Demir'in (46) intiharından bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir (65) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Demir (42), toprağa verildi. Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), kızının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, 'Satılmış tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti' dedi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Derya Demir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derya Demir'in cenazesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde toprağa verildi.

'KIZIM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ'

Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), damadı Yusuf Demir'in intiharından sonra kızına destek olmak için yanında kaldığını, kızının gözleri önünde kayınpederi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Dursun Gündoğdu, "7 gün oğlu öldükten sonra bizi orada tuttu. Evlerinde, boş odanın içinde tuttular, dışarı çıkamadık. Küçük oğlu sabah 05.00'te karısını aldı gitti. Satılmış da tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti. Karısı da geldi oynadı, 'sıra öteki kızında' dedi. Niye yaptığını bilmiyorum. Oğlu öldü diye bir günah keçisi mi aramak lazım? Karısından bilmiş. Kızım eşinden sürekli şiddet görüyormuş. Kayınpederi ve damadım bizimle küstü. Kızım korkusundan şikayetçi olamadı. Kızımı tehdit etmişler, 'boşanırsan vururuz' demişler. Hep mi bu kadın cinayetleri olacak? Bu kadınlarımıza yazık değil mi? O kayınpederi içeriden çıkamasın, kayınvalidesi de azmettirdi" dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ BİTSİN İSTİYORUZ'

Derya Demir'in kız kardeşi Esra Gündoğdu (35) ise eniştesi Yusuf Demir'in yanlışlıkla kendisini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini ileri sürerek, "İntihar değil, normalde ayağından vuruyor ve kurşun şah damarına geliyor. 12 dakika içerisinde kan kaybından ölüyor. Oğulları zaten açıklama yaptılar 'babamız kendini öldürmedi, kendini ayağından yanlışlıkla vurdu' dediler. Ablamla akşam tartışma yapıyorlar. Tartışmanın nedenini biz de bilmiyoruz. Kayınpederi 'oğlumuzun sebebi sensin' diyorlar. Biz bu kadın cinayetleri bitsin istiyoruz" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Yusuf Demir'in, borçları nedeniyle eşi ile birlikte ortak aldıkları evi satmak istediği, Derya Demir'in buna karşı çıkması nedeniyle de yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Satılmış Demir'in de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için gelini Derya Demir'i öldürdüğü belirtildi.Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Satılmış Demir'in emniyette işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Satılmış Demir, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

Gelinini, annesinin gözü önünde öldürmüş
Kaynak: DHA
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